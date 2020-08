Honkballer Bogaerts helpt Red Sox aan zege op Orioles

Honkballer Xander Bogaerts was weer eens van grote waarde voor zijn ploeg Boston Red Sox in de Amerikaanse Major League (MLB). Hij verzorgde drie punten in de 7-1-overwinning op Baltimore Orioles.

Bogaerts sloeg in de derde inning een homerun, waarmee Boston op 3-0 kwam. In de negende inning bracht hij met een honkslag Alex Verdugo over de thuisplaat en zelf liep hij na een homerun van Mitch Moreland een punt binnen.

De zege kwam als geroepen, want de Red Sox waren de afgelopen tijd niet bepaald succesvol met een serie van negen nederlagen op rij.