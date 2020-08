Kans op spektakel bij Champion League finale

Zondagavond 23 augustus zijn alle ogen gericht op het Estádio da Luz in Lissabon, waarin Paris Saint-Germain en Bayern München in de Champions League finale tegenover elkaar staan. De Fransen en de Duitsers zijn zeer aan elkaar gewaagd en hebben allebei geweldige spelers in de gelederen, dus het belooft een zinderende finale te worden.

Paris Saint-Germain wil geschiedenis schrijven

Gaat 2020 het jaar van Paris Saint-Germain worden? De Fransen zijn in eigen land al jaren oppermachtig, maar voorzitter Nasser Al-Khelafi heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij pas tevreden zal zijn wanneer zijn club de Champions League te pakken heeft. Sinds de overname in 2011 behoren de Parijzenaren tot de rijkste clubs ter wereld, maar kwamen zij in het Europese kampioenenbal nooit verder dan de kwartfinales. Aankomende zondag krijgen Les Parisiens echter de kans om geschiedenis te schrijven.

Paris Saint-Germain had het niet makkelijk in de Champions League, want zowel tegen Borussia Dortmund tegen Atalanta stonden de Fransen op de rand van uitschakeling. In de halve finale had de ploeg van trainer Thomas Tuchel echter weinig te duchten van RB Leipzig, dat overtuigend met 3-0 werd verslagen. De hoofdrol werd opgeëist door Ángel Di María, die met een goal en twee assists direct betrokken was bij alle doelpunten. Neymar raakte tweemaal het houtwerk, maar deed met een assist toch een duit in het zakje. Daarnaast maakte Kylian Mbappé na blessureleed zijn rentree in de basiself, dus Paris Saint-Germain is weer bijna op volle oorlogssterkte.

Bayern München is onverstoorbaar

Bayern München wist in het verleden al vijf keer beslag te leggen op de Champions League, waarvan de laatste keer in 2013. Ook dit jaar zijn de Duitsers de grote favoriet voor het winnen van de Cup met de Grote Oren. Logisch, want sinds de aanstelling van trainer Hansi Flick in november vorig jaar is de Duitse recordkampioen niet te stoppen. Bayern München kroonde zich in eigen land immers al tot landskampioen en bekerwinnaar, en kan zondagavond de treble dus compleet maken.

Bayern München is met een duidelijke missie naar Lissabon gekomen: alleen toernooiwinst telt. De Duitsers wonnen dit seizoen al hun Champions League-duels, inclusief natuurlijk de memorabele 8-2 monsterzege op FC Barcelona. Ook in de halve finale maakte Der FCB indruk en werd Olympique Lyon met 3-0 over de knie gelegd. Robert Lewandowski tekende voor zijn 55e seizoenstreffer en is misschien wel de allerbeste centrumspits van dit moment, terwijl ook Serge Gnarby met twee goals zijn klasse etaleerde. Ook het feit dat er zonder publiek wordt gespeeld lijkt Bayern München nauwelijks te deren. Het elftal van Flick is onverstoorbaar en wil koste wat kost de Champions League winnen.

Prognose: veel spektakel

Bayern München is licht favoriet, al belooft het sowieso een zeer spannende finale te worden. Daarnaast is de kans groot dat we volop spektakel voorgeschoteld zullen krijgen. Paris Saint-Germain en Bayern München spelen namelijk allebei zeer aantrekkelijk voetbal, en met spelers als Neymar, Di María, Mbappé, Lewandowski en Gnarby zullen er aan beide kanten fantastische aanvallers aan de aftrap staan.