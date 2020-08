Lakers en Bucks slaan terug in play-offs NBA

Los Angeles Lakers en Milwaukee Bucks hebben zich in de play-offs van het Amerikaanse profbasketbal overtuigend hersteld van hun nederlagen in de eerste wedstrijd. De Lakers wonnen ruim van Portland Trail Blazers met 111-88, de Bucks rekenden af met Orlando Magic: 111-96.

Anthony Davis was de grote man bij de Lakers. Hij scoorde binnen 30 minuten 31 punten en was daarmee de topschutter voor zijn ploeg. Vedette LeBron James noteerde maar 10 punten, maar hij kon rustig toekijken hoe Davis de show stal. “Hij was meteen vanaf het begin van de wedstrijd agressief en doelgericht”, zei James over zijn ploeggenoot.

Sterspeler Damian Lillard viel uit bij Portland met een vingerblessure.

De Bucks leden in de eerste confrontatie met Orlando Magic nog een pijnlijke nederlaag (110-122), maar zetten dat recht in het tweede duel. De Griek Giannis Antetokounmpo, uitgeroepen tot beste speler van de NBA in het reguliere seizoen, nam de Bucks bij de hand met 28 punten en 20 rebounds. De inbreng van Nikola Vucevic (32 punten) was opnieuw groot bij Magic, maar deze keer onvoldoende om zijn ploeg van een nederlaag af te houden.