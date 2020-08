Rinus ‘Veekay’ krijgt volle melk als hij Indy 500 wint

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft zijn keuze al gemaakt. Als hij de Indy 500 wint, gaat er een fles volle melk over hem heen. “Dat is de traditie. De winnaar krijgt een fles melk. Ik zag vorig jaar winnaar Simon Pagenaud ook volle melk over zich heen gieten. Ik vond dat wel mooi, zo’n dikke witte laag.”

Wat de 19-jarige Hoofddorper zegt, is geen grootspraak. De Nederlander is komende zondag bij zijn eerste start in de beroemde Amerikaanse autosportklassieker in Indianapolis wel degelijk een kanshebber op de zege. Van Kalmthout, die racet onder de naam Rinus Veekay, baarde afgelopen weekeinde opzien met een sterke vierde tijd in de kwalificaties.

Topsnelheid die hij in zijn Chevrolet aantikte op The Brickyard, bijnaam van de ovaalvormige circuit van Indianapolis: 240 mijl per uur, zo’n 384 kilometer per uur. “The Brickyard is het snelste circuit van de IndyCar Series, dus het gaat ontzettend hard. Maar ik zit in een heel goed team en heb een hele goede auto. De Chevrolet voelt betrouwbaar en heeft een geweldige ligging. Het is ongelooflijk hoeveel controle ik heb met die snelheden. In deze auto kan ik meedoen voor de overwinning.”

Die vierde tijd in de kwalificatie betekent een plek op de tweede startrij in de 104e editie van de Indy 500. Vóór hem op de eerste rij staan grote namen uit de raceklasse : Marco Andretti, Scott Dixon en Takuma Sato. Ver achter hem, op startplek 26, bevindt zich pas tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso. ‘Veekay’ bekijkt het opvallend nuchter: “Tijdens het racen kom ik in een flow en dan kijk ik echt niet wie er in de auto naast mij zit. Ik zie die auto als een obstakel waar ik omheen moet. Het zijn grote namen die meerijden, maar gewoon mensen hoor en geen goden.’’

De grootste naam uit de rijke geschiedenis van de IndyCar is voor Van Kalmthout misschien wel Arie Luyendijk, de Nederlander die de Indy 500 won in 1990 en 1997. “Hij is mijn grote held”, zegt Van Kalmthout. “Ik heb mijn helmdesign aangepast als eerbetoon. De helft is identiek aan de helm die Arie 30 jaar geleden droeg, de andere helft is mijn eigen design van 2020. Die helm gaat op.”

De jonge Nederlander heeft Luyendijk ook gesproken in Indianapolis. “Arie is aanwezig bij de Indy als steward. Hij kan straffen uitdelen als coureurs in de fout gaan, Hij gaf mij een goede tip: luister naar Ed Carpenter. Ed is mijn teamgenoot en mede-eigenaar van het team waarvoor ik race. Hij rijdt geloof ik zijn zeventiende Indy, dus hij heeft een schat aan ervaring. Ed heeft vooral de wedstrijdregels er bij me ingestampt, want het is niet de bedoeling dat ik bij Arie op het kantoor moet komen.”

Nog een paar dagen en dat is het zover. “Het wordt de grootste race die ik zal rijden in mijn leven, dus ik voel wel spanning. Maar ik geniet er nog elk moment van. Ik leef nu de mooiste twee weken van mijn leven’’, zegt Van Kalmthout, die wel het publiek zal missen, want vanwege het coronavirus zijn toeschouwers niet aanwezig. “Het zal vreemd zijn. Normaal zitten er 400.000 mensen op de tribunes en die geven een enorme energie aan het evenement. De Indy 500 is na de Super Bowl het grootste sportevenement in de Verenigde Staten. De grandeur is nu minder, maar als ik bedenk dat wereldwijd miljoenen mensen naar de race zullen kijken op televisie, is dat ook wel heel gaaf.”