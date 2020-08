‘Team uit Tour verwijderd bij twee coronagevallen in de ploeg’

Wielerploegen worden in de komende Tour de France uit de koers genomen als twee renners of stafleden positief worden getest op het coronavirus of duidelijke symptomen vertonen. Als één renner van een ploeg besmet is met het virus, zal alleen die renner uit de Tour worden gezet. Dat staat volgens website VeloNews in een document met gezondheidsvoorschriften dat de organiserende ASO naar de deelnemende teams heeft gestuurd. De Tour begint 29 augustus in Nice.

De Ronde van Frankrijk neemt het virus heel serieus. Alle ploegen moeten zoveel mogelijk in een eigen ‘bubbel’ blijven gedurende de drieweekse wielerronde, waarbij teamartsen nauwgezette instructies krijgen om de gezondheid van de renners en stafleden te bewaken. Het uiteindelijke doel, zo staat volgens VeloNews te lezen, is “de gezondheid van renners, teampersoneel en andere mensen die betrokken zijn bij de Tour de France te beschermen en te garanderen dat het evenement door kan gaan.”

Al eerder was bekend dat alle renners voorafgaande aan de Tour minstens twee keer op Covid-19 worden getest. In het geval een renner dan positief wordt bevonden, heeft een ploeg nog de mogelijkheid tot 29 augustus 10.00 uur een gezonde vervanger te laten starten.