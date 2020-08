Tennisster Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van het toernooi van Cincinnati. Ze was in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi ook te sterk voor Nina Stojanovic uit Servië: 6-3 6-4.

Rus versloeg de Duitse Stefanie Vögele in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi: 7-5 4-6 6-1. Het tennistoernooi van Cincinnati wordt vanwege het coronavirus afgewerkt in New York, waar op 31 augustus de US Open beginnen.