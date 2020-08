Wielrenner Cavendish snapt dat hij niet naar de Tour mag

Wielrenner Mark Cavendish snapt dat hij door zijn ploeg Bahrain-McLaren buiten de selectie voor de Ronde van Frankrijk is gelaten. “Ik voel me gewoon niet klaar voor de Tour”, reageert de sprinter. “Het is het zwaarste parcours dat ik ooit gezien heb in de Tour en door de situatie met Covid-19 heb ik niet voldoende wedstrijddagen gehad in de voorbereiding.”

“We hebben een heel erg sterk team, met Mikel Landa als kopman”, stelt Cavendish. “Ik zal uiteraard supporteren, waar ik ook ben. Ondertussen kijk ik uit naar de rest van mijn doelen dit jaar.”

Bahrein-McLaren besloot ook Dylan Teuns thuis te laten. De Belg heeft weinig begrip voor die beslissing. “Ik zal niet zeggen dat het een complete verrassing is, maar ik had er toch geen rekening mee gehouden”, zegt hij bij Sporza. “Ik was eigenlijk goed, maar in de Dauphiné kreeg ik rugproblemen. Daardoor dachten ze in de ploeg dat ik niet klaar was voor de Tour.”

“Ik heb mij nadien laten behandelen en voel me nu weer prima”, aldus Teuns. “Ik heb vorig jaar een rit gewonnen, wat moet ik nog meer bewijzen om erbij te zijn? Zij denken dat ik niet in vorm ben, terwijl dat echt niet waar is. Ik kan er nu niets meer aan veranderen, ik moet verder. Het is uitgesloten dat ik de Giro of de Vuelta rijd, ik richt me volledig op de klassiekers. Wellicht zal ik me daarop voorbereiden in de Tirreno.”