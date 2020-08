Zeilers Badloe en De Geus voor Nederland naar eerste EK iQ Foil

De Nederlandse windsurfers Lilian de Geus en Kiran Badloe nemen deze week deel aan het allereerste EK iQ Foil. De wedstrijden worden gevaren in het Zwitserse Sankt Moritz. In totaal nemen 143 sporters uit 23 landen deel onder wie ook een aantal Nederlandse talenten.

De Geus en Badloe, die ons land komend jaar op de Olympische Spelen in Tokio vertegenwoordigen in de RS:X windsurfklasse, behoren tot de favorieten op het EK. Afgelopen week wonnen ze al een demonstratiewedstrijd in Sankt Moritz te winnen. De op papier beste twaalf mannen en zes beste vrouwen van de wereld waren uitgenodigd.

Behalve Tokio moeten Badloe en Lilian de Geus zich stilaan ook gaan voorbereiden op de Spelen van Parijs in 2024. Daar wordt de bestaande RS:X-klasse vervangen door de ‘zwevende’ iQ Foil-klasse.

In Sankt Moritz staan volgens het Nederlandse watersportverbond drie soorten races op het programma. De marathon, de slalom en de reguliere wedstrijden (upwind/downwind). Op zaterdag begint het EK met de marathonrace. Het evenement eindigt woensdag. Op deze dagen staan 25 korte races op het programma. Als het hard waait varen de Foilers upwind/downwind-races en met minder wind wordt er geslalomd.