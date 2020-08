Tennisster Kerber wel naar US Open

De Duitse tennisster Angelique Kerber neemt toch deel aan de US Open. Ze had eerder vanwege het coronavirus haar bedenkingen bij de grandslam in New York.

Kiki Bertens en vijf andere speelsters uit de top tien van wereldranglijst doen niet mee aan de US Open, die op 31 augustus van start gaan. De 32-jarige Kerber vertrouwt op de organisatie van de grandslam, die een veilig toernooi heeft beloofd.

“Na zorgvuldige overwegingen en intensieve discussies met mijn team heb ik besloten om toch deel te nemen aan de US Open”, stelt de huidige nummer 23 van de wereldranglijst. “Ik ben er zeker van dat de organisatoren zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het toernooi onder strikte hygiĆ«nische voorwaarden wordt gehouden.”

Kerber won de US Open in 2016.