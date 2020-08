Van der Breggen: eerste rood-wit-blauw betekent veel

Anna van der Breggen noemde haar eerste Nederlandse wegtitel bij het wielrennen ‘supermooi’. “Het was niet makkelijk om die trui te pakken op zo’n zwaar parcours. Die VAM-berg is echt een zware klim en zeker als je er zo vaak over moet. Dus het betekent wel wat om dat rood-wit-blauw nu in mijn bezit te hebben”, zei de kampioene bij de NOS na de titelstrijd in Drenthe.

Van der Breggen was naar eigen zeggen vooraf niet de enige troef die haar ploeg Boels-Dolmans kon uitspelen. “Zeker niet op dit parcours. Wij hadden met Amy Pieters en Chantal Blaak nog twee rensters in de ploeg die supergoed waren. Het was ook goed geweest als ik voor Amy of Chantal had kunnen rijden.”

Het pakte uit in haar voordeel, want Van der Breggen was mee in een vroege vlucht met twee andere rensters en dat trio bleef voorop tot in de finale. “Dan moet je gewoon doorrijden. Het werd wel even spannend omdat vlak voor de finish nog mijn voorband leegliep. Ik kon gelukkig snel van fiets wisselen. Ik was wel even uit mijn ritme, maar mijn voorsprong was ruim genoeg.”

Annemiek van Vleuten vertrok als grote favoriete voor de titel, maar moest genoegen nemen met zilver. “Boels-Dolmans had zes rensters en ik was een eenling. Dat overtal hebben ze slim benut”, zei de regerend wereldkampioene, die elke koers waarin ze dit jaar startte had gewonnen. “Ik gokte erop dat de ploeg van Marianne Vos het gat naar Anna wel zou dichtrijden, maar daar ontbrak de power. Dus ben ik zelf op zes ronden voor het einde volle bak gaan fietsen op die klim. Ik wilde liever strijdend ten onder gaan.”