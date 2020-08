Wielrenster Van der Breggen soleert naar Nederlandse titel

Wielrenster Anna van der Breggen heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de weg veroverd. De olympisch kampioene van Rio 2016 deed dat op indrukwekkende wijze.

De 30-jarige Zwolse ging al vroeg op avontuur op het parcours in Drenthe rond de zogeheten Col du VAM. Ze kwam op 15 kilometer van de aankomst in haar eentje op kop en soleerde naar de Nederlandse driekleur.

Annemiek van Vleuten, die dit jaar alle koersen won waarin ze van start ging, moest haar meerdere erkennen in Van der Breggen. De wereldkampioene begon op 30 kilometer van de finish aan haar opmars naar voren, maar kreeg het gat naar Van der Breggen niet dicht. Ze arriveerde ruim een minuut na haar grote rivale als tweede.

De vrouwen reden zeventien keer een omloop van 7,3 kilometer met in elke ronde twee pittige klimmetjes. De stijgingspercentages op de Col du VAM, een oude vuilstort, waren niet mals met een piek tot 24 procent. Dat bergje bleek de scherprechter in de koers.

Van der Breggen ontsnapte al vroeg in de wedstrijd en nam samen met oud-kampioene Anouska Koster en Jip van de Bos al snel enkele minuten voorsprong. Het trio werkte goed samen en hield rondenlang een solide voorsprong vast. Het duurde lang eer de achtervolging serieus op gang kwam en Van Vleuten was daarin de grote gangmaker. Ze nam Marianne Vos en Amy Pieters nog een tijdje op sleeptouw, maar met nog twee ronden te gaan was ze los van dat duo.

Menigeen verwachtte dat Van Vleuten ook Van der Breggen nog zou achterhalen. De renster van Mitchelton-Scott imponeerde de afgelopen weken met drie zeges in Spaanse koersen en de Strade Bianche. Maar Van der Breggen, de vedette van de ploeg Boels Dolmans, had haar krachten goed verdeeld en bouwde in de slotronde haar voorsprong nog uit tot boven de minuut. Zelfs een fietswissel op 3 kilometer voor de finish bracht haar titel niet in gevaar.

Koster eindigde als derde, Vos werd vierde en Pieters finishte als vijfde.