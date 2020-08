Wielrenster Van der Heijden en teamgenoten missen NK door corona

Wielrenster Inge van der Heijden gaat zaterdagmiddag niet van start op de NK wielrennen. Ze heeft positief getest op corona.

Ciclismo Mundial, de ploeg van Van der Heijden, heeft ook besloten dat ook Yara Kastelijn en Aniek Van Alphen niet op de NK uitkomen. Zij verkenden afgelopen dinsdag het parcours met Van der Heijden.

Ploegleider Camiel van den Bergh begeleidde de verkenning en stapt zaterdag ook niet in een volgauto, zo laat Ciclismo Mundial weten.

De Nederlandse wielrensters en wielrenners strijden respectievelijk zaterdag en zondag in de provincie Drenthe om de Nederlandse titel op de weg. De wedstrijden worden verreden om en nabij de VAM-berg op een afgesloten parcours, waar kan worden voldaan aan de geldende coronaregels en waar nagenoeg geen publiek welkom is.

De vrouwen vertrekken zaterdag om 14.30 uur voor 17 ronden van in totaal 124,1 kilometer, met in iedere rond twee klimmetjes. Vrijwel de gehele Nederlandse top staat aan de start, met wereldkampioene Annemiek van Vleuten en haar concurrenten Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak, Amy Pieters en Marianne Vos. Lorena Wiebes verdedigt haar titel die ze vorig jaar in Ede veroverde.