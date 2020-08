Bayern München op voor zesde zege in Champions League

De finale van de Champions League gaat tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Duitse club won het belangrijkste Europese clubtoernooi in het voetbal al vijf keer en gaat op voor zijn zesde cup, de club uit Parijs staat voor het eerst in de finale.

Bayern bereikte overtuigend de eindstrijd met onder meer een verpletterde zege op Barcelona in de kwartfinales (8-2) en een ruime overwinning op Olympique Lyon in de halve finale (3-0). De club steekt in bloedvorm, is sinds de hervatting na de coronapauze ongeslagen en scoort aan de lopende band. Spits Robert Lewandowski maakte al vijftien doelpunten dit seizoen in de Champions League.

PSG had in de kwartfinales moeite met Atalanta (2-1), maar was in de halve finale veel sterker dan RB Leipzig (3-0). Neymar en Kylian Mbappé vormen het wervelende aanvalsduo bij de Parijse club, dat al jaren de Franse competitie domineert, maar nog altijd een groot Europees succes ontbeert.

De finale wordt gespeeld zonder publiek in het stadion van Lissabon. Scheidsrechter Daniele Orsato leidt de finale. Voor de 44-jarige Italiaan is het zijn eerste grote voetbalfinale uit zijn scheidsrechtersloopbaan.