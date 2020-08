Eerste zege atlete Bol in Diamond League

Atlete Femke Bol blijft deze zomer verrassen. De 20-jarige Amersfoortse was tijdens de wedstrijden voor de Diamond League in Stockholm de beste op de 400 meter horden. Ze zegevierde in een tijd van 54,68 seconden. Het was voor Bol haar eerste zege in dit internationale circuit.

De Oekraïense Anna Rizjikova eindigde als tweede (55,19). De Noorse Amalie Iuel finishte als derde in 55,92.

“Er stond veel wind en dat voelde ik toch wel”, liet Bol na afloop weten. “Ik wilde echt een heel snelle tijd neerzetten op de eerste 200 meter, maar ik geloof niet dat ik daarin geslaagd ben. Dat ik alsnog heb gewonnen, maakt me in elk geval heel blij.”

Bol won afgelopen woensdag in Hongarije ook al een wedstrijd uit de Continental Tour Gold. Ze zegevierde toen met een tijd van 54,67.

Bol baarde eind juli bij testwedstrijden op Papendal opzien door het Nederlands record op de 400 meter horden ruim te verbeteren. Ze kwam tot een tijd van 53,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan Ester Goossens, die in 1998 54,62 liep. Met die 53,79 voert Bol nog steeds de wereldranglijst van dit jaar aan.

Bol eindigde ruim een week geleden op de 400 meter als derde bij de hoog aangeschreven wedstrijd uit de Diamond League in Monaco.

Bij de mannen sloeg de Noor Karsten Warholm hard toe. Met 46,87 liep hij de tweede tijd ooit op de 400 meter horden. Alleen wereldrecordhouder Kevin Young (VSt) was in 1992 sneller (46,78). De Nederlander Ramsey Angela eindigde in Stockholm als achtste in 51,90.