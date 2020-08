Golfer Huizing sluit sterk af in Wales

Golfer Daan Huizing heeft het Wales Open met een goed gevoel afgesloten. Hij had voor zijn vierde en laatste ronde in Newport slechts 68 slagen (-3) nodig. Met een eindscore van 283 belandde Huizing op de 21e plek in de eindstand.

De Fransman Romain Langasque schreef het evenement van de Europese Tour op zijn naam. Hij steeg van de zesde naar de eerste plaats dankzij een slotrondje van 65 slagen. Hij eindigde op een totaal van 276. Voor Langasque was het zijn eerste zege op de Europese Tour.

Lars van Meijel eindigde als 37e met een score van 285. Darius van Driel kwam op de 44e plek uit met een totaal van 286. Wil Besseling belandde op de 53e positie met 287 slagen.