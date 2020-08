LeBron James zet Lakers in play-offs op voorsprong tegen Portland

Los Angeles Lakers heeft de derde wedstrijd tegen Portland Trail Blazers in de play-offs van de NBA gewonnen. LeBron James had met 38 punten een groot aandeel in de zege van 116-108. De sterspeler noteerde verder 12 rebounds en 8 assists.

Anthony Davis was met 29 punten, waarvan 23 in de tweede helft, ook van grote waarde voor de Lakers. Kentavious Caldwell-Pope noteerde verder 13 punten en Alex Caruso 10 punten en 7 assists.

De Lakers leiden nu met 2-1. De vierde wedstrijd in de play-offs van de Western Conference is maandag.

James gaf na de derde wedstrijd aan zich meer op zijn gemak te voelen nu in aanvallend opzicht, in de belangrijke wedstrijden in de play-offs, niet alle ogen op hem gericht zijn. “We proberen elkaar af te lossen”, zei hij over Davis. “Er zullen momenten zijn waarop hij het moet doen. Dan probeer ik andere dingen in het veld te doen. Vanavond hadden we allebei onze kansen. We proberen er gewoon alles uit te halen. We zijn allebei geen ego’s. We willen dat we allebei slagen.”

Bij Portland Trail Blazers was Damian Lillard, die speelde met een vinger die uit de kom was, met 34 punten en 7 assists opnieuw de belangrijkste speler.