Motorracer Bendsneyder opnieuw in achterhoede

Bo Bendsneyder heeft in de zesde wedstrijd van dit seizoen in de Moto2-klasse opnieuw geen rol van betekenis kunnen spelen. De Rotterdamse motorracer eindigde op het circuit van Spielberg in Oostenrijk als 24e. Een week eerder, ook in Oostenrijk, werd hij 22e.

De zege ging zondag naar de Italiaan Marco Bezzecchi. Jorge Martin uit Spanje werd tweede, voor de Australiër Remy Gardner.

Bendsneyder heeft sinds de herstart van het seizoen grote moeite de juiste afstelling te vinden van zijn motor, met lage klasseringen als gevolg. Bij de eerste wedstrijd van het seizoen, in maart in Qatar, eindigde de Nederlander als elfde. Daarmee kreeg hij 5 punten voor de WK-stand. Op dat aantal staat Bendsneyder nu nog steeds.

De Italiaan Luca Marini leidt het klassement met 87 punten. Zijn landgenoot Enea Bastianini en Martin hebben allebei 79 punten.