Murray in drie sets langs Amerikaan Tiafoe

Andy Murray is het ATP-tennistoernooi van Cincinnati, dat dit jaar vanwege het coronavirus in New York wordt gehouden, begonnen met een zwaarbevochten zege. De 33-jarige Schot versloeg de Amerikaan Frances Tiafoe in drie sets: 7-6 (6) 3-6 6-1.

In de tweede ronde neemt Murray het op tegen Alexander Zverev. De Duitse nummer 7 van de wereld hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen.

Het toernooi in New York is in aanloop naar de US Open. Het grandslamtoernooi begint 31 augustus.

Murray won het toernooi van Cincinnati twee keer, in 2008 en 2011. Mede door twee heup-operaties is de Brit op de wereldranglijst naar de 129e plaats gezakt. Murray kwam in november vorig jaar voor het laatst in actie.

“Het gaat er mij na mijn heupproblemen vooral om weer ritme op te doen”, aldus Murray. “Ik wil hier zoveel mogelijk wedstrijden spelen.”

De als 12e geplaatste Canadees Denis Shapovalov won met 6-3 6-3 van de Kroaat Marin Cilic. Cilic won het toernooi in 2016.