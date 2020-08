Nederlandse titel voor beachvolleybalduo Schoon/Stam

Raïsa Schoon en Katja Stam hebben bij de NK beachvolleybal in Scheveningen de titel veroverd. Het als derde geplaatste duo versloeg in de finale het koppel Sanne Keizer/Madelein Meppelink in drie sets: 2-1: 19-21 21-17 17-15. Keizer en Meppelink voerden de plaatsingslijst aan.

Schoon en Stam waren eerder deze zomer ook al prima op dreef in de eredivisie. Het tweetal zegevierde in drie toernooien op rij. Ook bij die evenementen fungeerden Keizer en Meppelink als tegenstanders in de finale. Het ervaren duo liet in de NK-finale twee matchpoints liggen.

Schoon en Stam pakten hun eerste Nederlandse titel bij de senioren. “Onze gretigheid heeft de doorslag gegeven. We hadden het vertrouwen dat het, ondanks de 14-12 achterstand in de derde set, toch nog niet gedaan was”, liet Stam opgelucht weten.

Bij de mannen ging de Nederlandse titel naar Jasper Bouter en Ruben Penninga. Zij versloegen in de de finale Stefan Boermans/Yorick de Groot met 2-0: 21-17 21-9. Het favoriete duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen moest in de halve eindstrijd buigen voor Boermans/De Groot (0-2).

Voor Bouter was het zijn tweede nationale titel. Met Christiaan Varenhorst was hij in 2017 de sterkste. In totaal is het zijn vierde podiumplek. Ook voor Penninga was het zijn vierde NK-medaille, maar hij veroverde nog niet eerder goud op dit toernooi.