Tennisser Djokovic zegt af vanwege nekklachten

De Servische toptennisser Novak Djokovic heeft zich uit voorzorg teruggetrokken voor het dubbelspel bij het toernooi van Cincinnati, dat door de coronacrisis in New York wordt gehouden. De nummer 1 van de wereld zou met zijn landgenoot Filip Krajinovic zondag aantreden. Kort voor het begin van de wedstrijd meldde Djokovic zich af.

Djokovic is nog wel van plan om maandag aan te treden in het enkelspel tegen de Litouwse kwalificatiespeler Ricardas Berankis. De Serviër is dit jaar in achttien partijen in het enkelspel nog ongeslagen.

De US Open beginnen op dezelfde locatie in New York op 31 augustus. Djokovic won de titel bij het grandslamtoernooi in 2011, 2015 en 2018.