Tennisster Rus klopt in New York hoger geplaatste Van Uytvanck

De Nederlandse tennisster Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati de nodige indruk gemaakt. De nummer 72 van de wereldranglijst won met duidelijke cijfers van de Belgische Alison Van Uytvanck, die op de 58e plek staat in het mondiale klassement. Rus zegevierde binnen anderhalf uur in twee sets: 6-2 6-3.

De twee tennissters kwamen op de WTA Tour nooit eerder tegen elkaar uit. Rus had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema. Ze speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaanse favoriete Serena Williams, die als derde is geplaatst en in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen.

Het toernooi van Cincinnati wordt dit jaar vanwege de coronacrisis in New York gehouden. Het evenement geldt als laatste test voor de US Open, die op 31 augustus in New York begint.