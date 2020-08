Van Hunenstijn tweede op 100 m in Diamond League

Atlete Marije van Hunenstijn is tijdens Diamond League in Stockholm op de tweede plaats geëindigd op de 100 meter. De 25-jarige sprintster finishte in een tijd van 11,28 seconden. Ze was eerder dit seizoen nog niet sneller op deze afstand. De Zwitserse Ajla del Ponte won in 11,20. Marie-Josée Talou uit Ivoorkust liep de derde tijd: 11,32.

Van Hunenstijn behaalde eerder deze maand twee sprintzeges bij Brussels Grand Prix. Ze was de snelste op de 100 meter in 11,30 en won later ook de 200 meter in 23,22.

Van Hunenstijn bleef in Stockholm opnieuw boven haar persoonlijke record van 11,13. Met die tijd, die ze vorige zomer liep, heeft ze zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, die vanwege de coronapandemie zijn verzet naar 2021.

Van Hunenstijn reageerde opgetogen na haar tweede plek in Stockholm. “Ik had al twee keer 11,30 gelopen en ik wilde deze keer echt onder die tijd uitkomen en dat is gelukt. Dat maakt me heel gelukkig. Komend weekeinde kom ik bij de NK opnieuw in actie. Het wordt interessant wie er gaan deelnemen en hoe het gaat uitpakken.”

Lieke Klaver eindigde in Zweden als derde op de 400 meter. Ze liet een tijd van 52,35 noteren. De Amerikaanse Wadeline Jonathas zegevierde in 51,94, met de Britse Laviai Nielsen op de tweede plek (52,16). Klaver werd afgelopen woensdag in Hongarije bij de Continental Tour Gold tweede op de 400 meter in 52,11.