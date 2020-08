Van Kalmthout Nederlandse kanshebber in klassieker Indy 500

Autocoureur Rinus van Kalmthout zorgt na vele jaren weer voor een Nederlandse inbreng in de Amerikaanse autosportklassieker Indy 500. De 19-jarige Hoofddorper heeft in aanloop naar de race indruk gemaakt en start vanaf de vierde positie aan de 104e editie van de 500 mijl op de Speedway van Indianapolis, waar snelheden van 380 kilometer per uur mogelijk zijn.

Van Kalmthout, die racet onder de naam Rinus Veekay, was de snelste ‘rookie’, oftewel debutant. Voor hem op de eerste startrij staan de ervaren IndyCar-rijders Marco Andretti, Scott Dixon (winnaar 2008) en Takuma Sato (winnaar 2017). Ook de Spaanse tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso doet mee. Veekay wil in de voetsporen treden van zijn grote voorbeeld, landgenoot Arie Luyendijk, die de Indy 500 twee keer won.

Toeschouwers zijn vanwege het coronavirus afwezig bij deze Indy 500. De race begint 19.00 uur Nederlandse tijd.