Wielrenner Luis León Sánchez Spaans kampioen op de weg

Luis León Sánchez heeft bij de Spaanse wielerkampioenschappen de wegwedstrijd gewonnen. Voor de 36-jarige renner van Astana is dat een primeur. Sánchez won al wel vier keer de nationale titel bij het tijdrijden, in 2008, 2010, 2011 en 2012. Ook is hij viervoudig etappewinnaar in de Tour de France.

De wegwedstrijd in Spanje ging over 185 kilometer van Ubeda naar Baeze in Andalusië. Gorka Izagirre, de 32-jarige ploeggenoot van Sánchez, kwam als tweede over de streep. De 31-jarige Vicente Garcia de Mateos (Aviludo-Louletano) werd derde.

Vorig jaar ging de zege in Spanje nog naar Alejandro Valverde.