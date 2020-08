Wielrenners strijden om Nederlandse titel op ‘Col du VAM’

De Nederlandse wielrenners strijden in de provincie Drenthe om de Nederlandse titel op de weg. De kampioen van vorig jaar, Fabio Jakobsen, ontbreekt. De sprinter van Deceuninck – Quick-Step kwam in de Ronde van Polen eerder deze maand hard ten val en is langdurig uitgeschakeld.

Het peloton vertrekt om 13.00 uur voor 27 ronden van in totaal 197,1 kilometer op een afgesloten parcours bij Wijster. De ‘Col du VAM’ dient als scherprechter. Het bergje op een voormalig vuilstort heeft steile stukken.

Renners die komende zaterdag starten in de Tour de France, zoals Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Wout Poels, zijn eveneens afwezig. De Nederlands kampioen van 2018 Mathieu van der Poel verschijnt wel aan de start. Hij vertrekt als een van de grote favorieten.