Golfer Johnson nummer 1 van de wereld na zege van 30 onder par

Golfer Dustin Johnson heeft met een klinkende zege in het Northern Trust Open de eerste plek op de wereldranglijst overgenomen van de Spanjaard Jon Rahm. De Amerikaan won het toernooi van de PGA in Norton (Massachusetts) met liefst 11 slagen voorsprong op de nummer twee, zijn landgenoot Harris English. Hij eindigde met een slotronde van 63 slagen, 8 onder par, en kwam uit op een toernooiscore van 254 slagen, 30 onder par. De 36-jarige Johnson zette daarmee bij een nieuw PGA-record neer.

Johnson was twee weken geleden hard op weg naar de winst in de major US PGA Championship, maar liet zich in de laatste ronde verrassen door de Collin Morikawa. In de Northern Trust Open gaf hij zijn concurrenten geen schijn van kans. “Kennelijk toch wat geleerd van het US PGA, hoewel ik vond dat ik daar weinig fouten maakte. Maar winnen met zo’n groot verschil als hier verzin je niet; ik ben er zeer trots op”, zei Johnson, die zijn 22e toernooizege op de Amerikaanse proftour PGA boekte. Hij noteerde, ondanks dat de regen de wedstrijd lang onderbrak, zes birdies en één eagle in zijn laatste ronde.