Mislukte pitstop breekt autocoureur Van Kalmthout in Indy 500 op

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft tijdens de 104e editie van de befaamde Indy 500 geen hoofdrol kunnen vervullen. De 19-jarige Hoofddorper verspeelde in zijn Chevrolet na 66 van de 200 ronden zijn kansrijke positie door een mislukte pitstop. Hij moest daardoor genoegen nemen met de twintigste plaats.

De race over 500 mijl, met zoals gebruikelijk veel aanrijdingen en andere incidenten, werd gewonnen door de Japanse oud-Formule 1-coureur Takuma Sato (Honda). De gelukkige winnaar vierde zijn tweede triomf, na zijn eerste in 2017, met een traditionele fles melk.

De befaamde Nederlander Arie Luyendijk won de Amerikaanse autosportklassieker twee keer (in 1990 en 1997). Hij fungeerde zondag als steward op de Indianapolis Motor Speedway, waar vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig was.

De tweede pitstop van ‘Veekay’ verliep rampzalig. De ambitieuze debutant reed met zijn auto te ver door en tikte daardoor de muur aan en raakte ook nog een paar van zijn monteurs. Die fout leverde hem een reglementaire straf op, waardoor hij verder kansloos was voor een podiumplaats. Zijn team Ed Carpenter Racing liet nog tijdens de race weten dat het goed gaat met de getroffen teamleden.

Van Kalmthout had zich vorig weekeinde als vierde gekwalificeerd op The Brickyard, zoals het ovaalvormige circuit ook wel wordt genoemd. De jeugdige Noord-Hollander was de snelste ‘rookie’ (debutant) in het deelnemersveld. Dankzij zijn geslaagde kwalificatie durfde ‘Veekay’ in de aanloop naar het topaffiche van de IndyCar Series optimistisch over zijn winstkansen te praten.

Van Kalmthout gaf echter ook toe dat hij extra gespannen was voor zijn vuurdoop in Indianapolis. Na een vlotte start van de 33 bolides hield de Nederlander zijn positie in de voorste gelederen aanvankelijk goed vast. Met een aantal geslaagde inhaalmanoeuvres toonde hij karakter en kwaliteit. Na zijn dramatische pitstop kon ‘Veekay’ een hoge klassering echter vergeten.

Met de Formule 1-race van Monaco en de 24 Uur van Le Mans behoort de Indy 500 tot de kroonjuwelen van de autosport. Voorlopig wist alleen de Brit Graham Hill, in 1972, de ‘Triple Crown’ binnen te halen.

De Spanjaard Fernando Alonso kon in Indianapolis zijn felbegeerde trilogie opnieuw niet voltooien. De tweevoudige wereldkampioen in de Formule 1 moest door een crash in de kwalificatie in de achterhoede starten. Alonso eindigde zondag in de race roemloos op de 21e plaats.