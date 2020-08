Mollema wil met Trek-Segafredo vanaf de Tourstart goed zijn

Wielerploeg Trek-Segafredo start de Tour de France zaterdag met Bauke Mollema en Richie Porte als speerpunten voor het algemeen klassement. De 33-jarige kopman uit Nederland kijkt terug op een goede voorbereiding en zegt het parcours goed te hebben verkend. “Het wordt een zware Tour, zeker in de laatste week, waarin de beslissingen zullen vallen. Omdat de eerste week zo lastig is, zul je echter vanaf het begin goed moeten zijn”, aldus Mollema.

Mollema en Porte, die beiden voor de tiende keer van start gaan in de ronde van Frankrijk, krijgen ondersteuning van de Deen Niklas Eg, de Let Toms Skujins en de Fransman Kenny Elissonde. De ploeg aast daarnaast met renners als de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns en wereldkampioen Mads Pedersen op etappezeges.

“Het doel van ons team is het algemeen klassement met Bauke en Richie”, zegt ploegleider Kim Andersen. “Ons andere doel is het winnen van een of meerdere etappes. Daarvoor hebben we in het team sterke mannen als Stuyven, Pedersen en Theuns. Ik denk dat er veel etappes voor vluchters zijn, dus daar kunnen zij voor gaan.”

“Ik kijk heel erg uit naar de Tour”, zegt Mollema. “Hopelijk kan ik strijden voor het algemeen klassement en ook voor etappesucces. In deze Tour hebben we al bergetappes in de eerste week. Ik ben al op een goed niveau en er zullen ook kansen komen om voor een etappezege te gaan. In dit rare seizoen moeten we elke kans grijpen.”