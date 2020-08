Pogacar en Aru voeren Team Emirates aan in Tour

Wielerploeg UAE Team Emirates gaat met twee kopmannen naar de Tour de France: debutant Tadej Pogacar en de ervaren Fabio Aru. De 21-jarige Pogacar boekte vorig jaar drie ritzeges in de Ronde van Spanje en eindigde als derde in het klassement. De Sloveens kampioen tijdrijden debuteert zaterdag in Nice in de Franse etappekoers.

Aru (30) gaat voor de vierde keer naar de Tour. Drie jaar geleden eindigde de Italiaan, in 2015 winnaar van de Vuelta, op de vijfde plaats. Hij boekte toen ook een ritzege. Vorig jaar kwam Aru niet verder dan de veertiende plek in het eindklassement.

Pogacar en Aru krijgen de komende drie weken hulp van de Italianen Davide Formolo en Marco Marcato, de Sloveen Jan Polanc, Alexander Kristoff en Vegard Stake Laengen uit Noorwegen en de Spanjaard David De La Cruz. Met Kristoff hoopt Team Emirates ook op succes in de sprintetappes. De 33-jarige Noor boekte al drie ritzeges in de Tour. Twee jaar geleden zegevierde hij op de Champs-Élysées in Parijs.