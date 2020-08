Raptors en Celtics overtuigend door in play-offs NBA

De basketballers van Toronto Raptors en Boston Celtics hebben zich overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs in de Amerikaanse NBA. Titelverdediger Raptors schakelde Brooklyn Nets uit met een vierde overwinning op rij in de best-of-seven-serie: 150-122. De Celtics wonnen voor de vierde achtereenvolgende keer van Philadelphia 76ers en zijn ook door: 110-106. De twee winnende ploegen treffen elkaar nu in de kwartfinales van de play-offs.

Norman Powell en Serge Ibaka, allebei geen basisspeler maar invaller, namen met respectievelijk 29 en 27 punten het leeuwendeel voor hun rekening van de productie van Toronto Raptors. Guard Kyle Lowry moest al in het eerste kwart naar de kant met een verdraaide enkel.

Boston Celtics leunde vooral op Kemba Walker, goed voor 32 punten, en Jayson Tatum, die 28 punten noteerde. Bij Philadelphia scoorde Joel Embiid 30 punten. De strijd ging gelijk op tot 77-77, daarna sloeg Boston mede dankzij Tatum een gat van meer dan 10 punten en dat kwamen de Sixers niet meer te boven.