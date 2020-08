Reisadvies voor Nice heeft geen extra gevolgen voor Jumbo-Visma

Het aangescherpte reisadvies voor de regio Nice, waar zaterdag de Tour de France start, heeft geen extra gevolgen voor de wielerploeg Jumbo-Visma. “We werken met een bubbel van dertig mensen met zeer strenge voorwaarden, waarbij we iedereen van buiten die bubbel niet in contact laten komen met de personen erin”, zegt de woordvoerder. Dat maakt het team volgens hem “locatie-onafhankelijk”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanwege het oplopende aantal besmettingen het reisadvies voor delen van Frankrijk aangescherpt, waaronder de regio Alpes-Maritimes waarin startplaats Nice ligt. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Het nieuwe advies geldt met ingang van dinsdag.

De ploeg laat weten dat familieleden van de renners vanwege de strenge maatregelen sowieso al niet naar de Tour zouden komen dit jaar. “Andere jaren rijden sponsoren wel eens mee in de ploegleidersauto of dineren mee in het hotel. Die zullen er dit jaar ook niet zijn.”