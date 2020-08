Tennisster Rus laat Serena Williams ontsnappen in New York

Tennisster Arantxa Rus heeft in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati, dat door de coronacrisis in New York wordt afgewerkt, net niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 29-jarige Nederlandse kwam op de beslissende momenten iets tekort tegen de negen jaar oudere Serena Williams, die als derde is geplaatst.

De 23-voudig grandslamkampioene kreeg de overwinning allerminst cadeau. De Amerikaanse oudgediende, nu de nummer 9 van de wereld, kon pas na 2 uur en 48 minuten haar taaie opponente uitschakelen: 7-6 (6) 3-6 7-6 (0).

De eerste set ging gelijk op. In de vierde game werkte Rus het eerste breakpoint van Williams succesvol weg. In de tiebreak had de Nederlandse tennisster een overwicht. Op 6-5 liet ze echter op eigen service een setpoint liggen. Daarna haalde Williams alsnog de eerste set binnen.

In de tweede set leverde Rus meteen haar service in, maar ook Williams was de controle kwijt. Via 4-1 en 5-2 dwong de nummer 72 van de wereldranglijst een derde set af. Daarin kwam Rus na een achterstand van 2-5 ijzersterk terug tot 6-5. Williams wist zich echter net op tijd te herpakken en zegevierde alsnog dankzij een vlotte tiebreak.

Rus speelde op de WTA Tour één keer eerder tegen Serena Williams. Dat was in 2018 in de eerste ronde op Wimbledon. Rus verloor toen in twee sets (7-5 6-3).

Rus had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema van Cincinnati. In de eerste ronde versloeg ze de hoger geklasseerde Belgische Alison Van Uytvanck. Op basis van haar huidige ranking is Rus direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open, dat volgende week maandag begint.

Serena Williams won het toernooi van Cincinnati in 2014 en 2015.