Tennissters Pliskova en Kenin snel uitgeschakeld in New York

Het naar New York verhuisde tennistoernooi van Cincinnati is al vroeg zijn twee hoogst geplaatste speelsters kwijt. De als eerste geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova verloor haar openingspartij van de Russin Veronika Koedermetova (5-7 4-6) en de als tweede ingeschaalde Amerikaanse Sofia Kenin liet zich in haar eerste partij verrassen door de Française Alize Cornet (1-6 6-7 (7)).

De Western & Southern Open, zoals het toernooi nu heet, dient als laatste test voor de US Open, die 31 augustus beginnen. Pliskova, de nummer drie van de wereld, had in de eerste set nog de overhand tegen Koedermetova, maar toen de nummer 41 van de wereld terugkwam van een 4-1 achterstand en de set alsnog won met 7-5, was ze ook in het tweede bedrijf de betere.

Kenin, die in januari nog de Australian Open had gewonnen, had heel lang weinig in te brengen tegen Cornet. Ze verloor de eerste set met 6-1 en stond al 5-2 achter in de tweede toen de nummer vier van de wereld opleefde. Ze sleepte er een tiebreak uit tegen Cornet, maar de Franse nummer 60 op de wereldranglijst vocht voor elk punt en maakte het op haar vierde matchpoint af.