Tiende Tour voor sprinter Greipel

De Duitse wielrenner André Greipel maakt zich op voor zijn tiende deelname aan de Tour de France. Hij is opgenomen in de ploeg van Israël Start-Up Nation voor de komende editie, die zaterdag begint in Nice. “Geweldig om er weer bij te zijn”, aldus de elfvoudig etappewinnaar.

Greipel is niet meer de sprinter van weleer, maar de 38-jarige ‘Gorilla’ meent dat er nog serieus rekening met hem moet worden gehouden in de sprintetappes. “Ik heb er veel zin in, ook al zijn de dingen anders dit jaar door corona”, zegt de renner, die in 2015 vier etappes won en twee keer de snelste was in de slotrit op de Champs-Élysées.

Greipel ziet wel op tegen de vele bergen in deze Tour. “De bergen horen erbij, ik moet er gewoon overheen. Ik heb nooit een gemakkelijke Tour gehad.”

Zijn ploeg doet voor de eerste keer mee aan de Tour. De beoogde kopman is de Ier Dan Martin, maar het is nog onzeker of hij start. Hij raakte geblesseerd door een val in het Critérium du Dauphiné. De renners die al wel zeker zijn van een startplek zijn de Belgen Ben Hermans en Tom van Asbroeck, de Duitser Nils Politt, de Fransman Hugo Hofstetter, de Let Krists Neilands en de Israëliër Guy Niv.