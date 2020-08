Van der Breggen verslaat Van Dijk en pakt titel EK tijdrijden

Wielrenster Anna van der Breggen heeft in Plouay de Europese titel tijdrijden veroverd. De kersverse Nederlands kampioene op de weg versloeg landgenote Ellen van Dijk en de Zwitserse Marlen Reusser.

Van der Breggen legde de 25,6 kilometer in en rond Plouay af in 34.03. Daarmee was ze een halve minuut sneller dan Van Dijk. De Zwitserse deed bijna een minuut langer over de tijdrit.

Van der Breggen veroverde zaterdag na een solo de Nederlandse titel op de weg op de VAM-berg. Die titel had de regerend olympisch kampioene en voormalig wereldkampioene nog niet. Hetzelfde geldt voor de Europese tijdrittitel. De voorgaande vier edities werden allemaal gewonnen door Van Dijk.