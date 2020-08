Wielrenner Evenepoel na ruim een week uit ziekenhuis

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft na een week het ziekenhuis van Herentals mogen verlaten. De 20-jarige renner van Deceuninck – Quick-Step gaat thuis verder herstellen. “Ik kom naar huis”, schreef Evenepoel maandagochtend op Instagram bij een foto waarop te zien is hoe hij samen met zijn ouders en vriendin buiten loopt.

De Belg, die dit jaar alle vier de etappekoersen die hij reed ook won, viel op zaterdag 15 augustus tijdens de Ronde van Lombardije over een muurtje van een brug en belandde enkele meters lager. Evenepoel liep daarbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. Vorige week maandag werd hij met een privévlucht naar België gebracht, om in het ziekenhuis van Herentals te revalideren.

Enkele dagen later zette zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step een filmpje op Twitter, waarop te zien is hoe Evenepoel met behulp van krukken in zijn ziekenhuiskamer voorzichtig probeert wat stapjes te maken. Voor de talentvolle Belg is dit seizoen wel al voorbij.