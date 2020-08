Zwitser Küng grijpt titel bij EK tijdrijden

De Zwitserse wielrenner Stefan Küng is in Plouay Europees kampioen tijdrijden geworden. De wielrenner van Groupama – FDJ was na 25,6 kilometer sneller dan de Fransman Rémy Cavagna en tweevoudig Europees kampioen Victor Campenaerts uit België.

Campenaerts veroverde de Europese titel in 2017 en 2018. Vorig jaar ging de titel naar zijn landgenoot Remco Evenepoel. Die kon zijn trui maandag niet verdedigen na een zware val tijdens de Ronde van Lombardije waarbij hij een breuk in zijn bekken opliep. Evenepoel verliet maandag het ziekenhuis in Herentals.

Campenaerts kon echter niet aan de tijd komen van Cavagna die 30.35 minuten klokte en bleef daar vier seconden boven. Küng was wel ruim sneller dan de Fransman van Deceuninck – Quick-Step. Met 30.18 pakte hij voor het eerst de Europese titel.