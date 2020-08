Darter Van Gerwen wint ruim bij hervatting Premier League

Darter Michael van Gerwen is bij de hervatting van de Premier League goed begonnen. Hij won in de eerste van zes avonden van de Premier League in Milton Keynes met 7-2 van Rob Cross.

Cross, de wereldkampioen van 2018, begon nog goed en kwam op een 2-1 voorsprong. Vervolgens won ‘Mighty Mike’ echter zes legs op rij. De Brabander kwam tot een gemiddelde van 103,37 met drie pijlen, tegen 89,848 voor zijn Engelse tegenstander.

De Premier League of Darts was 6 van de 17 speelronden onderweg toen de competitie door het coronavirus werd onderbroken. In de nieuwe opzet worden van 25 tot en met 30 augustus 6 opeenvolgende speelronden achter gesloten deuren gehouden in Milton Keynes.