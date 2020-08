Education First met drie Colombianen naar Tour de France

Wielerploeg Education First staat zaterdag aan het vertrek van de Tour de France in Nice met drie sterke Colombiaanse klimmers. Rigoberto Urán, Sergio Higuita en Dani Martínez zitten in de selectie van de ploeg.

Zij worden bijgestaan door de Amerikanen Tejay van Garderen, Neilson Powless, de Brit Hugh Carthy, de Belg Jens Keukeleire en de Italiaanse winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Alberto Bettiol.

“We komen met een sterk team met zowel ambities voor het algemeen klassement als met renners die in de aanval kunnen gaan in etappes”, laat de ploeg weten. “We hebben een goede balans tussen ervaring en opportunisme en we zijn er klaar voor.”

Met Martínez heeft EF de winnaar van het Critérium du Dauphiné in de Tourploeg. “We hebben een ploeg van een heel hoog niveau en ik ben blij dat ik hier deel van uitmaak”, zegt de 24-jarige klimmer.

Rigoberto Urán eindigde in 2017 als tweede in de Ronde van Frankrijk. “Het gaat erom alles per dag te bekijken en hopen dat we goede dagen hebben”, keek de 33-jarige Colombiaan vooruit.