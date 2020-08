Formule 1 na negen jaar terug naar Turkije

De Formule 1 keert na negen jaar terug in Turkije. Max Verstappen en de andere coureurs racen op zondag 15 november over het circuit van Istanbul Park. De kalender voor dit jaar is ook uitgebreid met twee races in Bahrein (29 november en 6 december) en de seizoensafsluiter op 13 december in Abu Dhabi, de enige races dit jaar buiten Europa. Zodoende worden er dit jaar in totaal toch nog zeventien grands prix verreden.

De Grote Prijs van Turkije werd in 2011 voor het laatst gehouden, met Sebastian Vettel in een Red Bull-bolide als winnaar. “We zijn trots om te kunnen aankondigen dat Turkije, Bahrein en Abu Dhabi onderdeel zijn geworden van het seizoen 2020”, zegt Chase Carey, de baas van de Formule 1.

Als gevolg van de coronacrisis werd de start van het seizoen maanden uitgesteld. Inmiddels zijn er zes grands prix gereden, allemaal zonder publiek. Komend weekeinde staat de Grote Prijs van Belgiƫ op het programma. Verstappen neemt in het WK-klassement de tweede plaats in, op 37 punten van titelverdediger Lewis Hamilton.

Aanvankelijk zou het seizoen uit 22 races bestaan. De Formule 1-organisatie heeft de GP van China definitief geschrapt voor dit jaar. Die race zou eigenlijk aan het begin van het seizoen worden gehouden, maar werd tot nader order uitgesteld. Het komt in 2020 niet meer van een wedstrijd op Chinese bodem.

De Formule 1 hoopt later dit jaar bij enkele races toch een gereduceerd aantal toeschouwers te kunnen toelaten. Waar dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.