Lakers en Los Angeles herdenken Bryant op ’24-8′

De basketballers van Los Angeles Lakers en de stad LA hebben de datum 24 augustus aangegrepen om Kobe Bryant opnieuw te herdenken. De Lakers speelden maandag in de play-offs van de NBA in speciale tenues tegen Portland Trail Blazers. In Los Angeles dienden twee gemeenteraadsleden een voorstel in om een straat in de stad te vernoemen naar Bryant.

Het was maandag ‘Kobe Bryant Day’ in LA, omdat de datum 24 augustus overeen komt met de nummers waarmee hij speelde. De topbasketballer, die begin dit jaar om het leven kwam bij een helikoptercrash, droeg in zijn lange en succesvolle carrière bij de Lakers de nummers 8 en 24.

LeBron James en de andere basketballers van de Lakers speelden in Orlando tegen de Trail Blazers in een zwart tenue, als eerbetoon aan Bryant die de bijnaam ‘Black Mamba’ had. Op het shirt stond een wit hartje met daarin een 2, het nummer waarmee Bryants 13-jarige dochter Gianna speelde. Ook zij kwam eind januari om bij de helikoptercrash in de buurt van Los Angeles.

In de stad Los Angeles werd ook een herdenking gehouden voor de basketballer die afgelopen zondag 42 jaar zou zijn geworden. De gemeenteraadsleden Curren Price en Herb Wesson presenteerden daar hun voorstel om een kilometerslange weg in LA om te dopen in de Kobe Bryant Boulevard. “Hoe mooi zou het zijn als we straks een kampioenschap van de Lakers kunnen vieren op de Kobe Bryant Boulevard?”, zei Wesson. De weg ligt vlakbij het Staples Center, het stadion van de club. De gemeenteraad moet officieel nog goedkeuring geven aan de naamswijziging.