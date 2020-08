Ook tennisster Ostapenko slaat US Open over

Opnieuw heeft een tennisster van naam zich afgemeld voor de US Open. Jelena Ostapenko, in 2017 winnares van Roland Garros, slaat het Amerikaanse grandslamtoernooi over vanwege alle perikelen met het coronavirus. De 23-jarige Letse ziet het niet zitten om naar New York te komen.

Ostapenko pakte drie jaar geleden nogal verrassend haar eerste grandslamtitel op het gravel in Parijs. Sindsdien wist ze echter weinig opzienbarende resultaten meer neer te zetten. De Letse is afgezakt naar de 42e plaats op de wereldranglijst.

Zes tennissters uit de mondiale top 10 hebben zich afgemeld voor de US Open, onder wie Kiki Bertens, titelhoudster Bianca Andreescu en Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. Het grandslamtoernooi begint komende week, zonder publiek op de tribunes van Flushing Meadows. Alle deelnemers zitten in een soort ‘bubbel’ om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.