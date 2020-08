Oud-sprinter Usain Bolt test positief op corona

De wereldrecordhouder op de sprint en achtvoudig Olympische goudenmedaillewinnaar Usain Bolt heeft positief getest op het nieuwe coronavirus, bevestigt het Jamaicaanse ministerie van Volksgezondheid. Bolt was al in thuisisolatie gegaan nadat hij een groot verjaardagsfeest had gegeven, zonder mondkapjes of -maskers.

De 34-jarige Jamaicaan, die de wereldrecords voor de 100 en 200 meter sprint in handen heeft, plaatste maandagmiddag een video op zijn sociale media waarin hij zei dat hij de resultaten van zijn coronatest afwachtte. “Voor de zekerheid ben ik in quarantaine gegaan en doe ik het rustig aan”, zei hij in de video waarin hij op bed lijkt te liggen. “Blijf veilig mensen”, schreef hij bij het bericht.

Bolt, die zijn atletiekcarriĆØre beĆ«indigde in 2017, zei dat hij geen symptomen van het longvirus heeft. Hij zei zaterdag te zijn getest op corona. Veel fans wensen Bolt een snel herstel toe, terwijl anderen hem ervan beschuldigen roekeloos te zijn geweest.

Het dagelijkse aantal vastgestelde besmettingsgevallen op Jamaica stijgt snel. Een paar weken geleden kwamen er dagelijks rond de tien gevallen bij. De laatste vier dagen zijn dat zestig gevallen. In totaal is het coronavirus op Jamaica bij 1612 personen vastgesteld. 16 van hen zijn overleden.