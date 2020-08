Philadelphia 76ers stuurt basketbalcoach na zeven jaar weg

De Amerikaanse basketbalclub Philadelphia 76ers heeft na zeven jaar afscheid genomen van coach Brett Brown. De clubleiding besloot de 59-jarige trainer weg te sturen na de uitschakeling in de play-offs van de NBA door Boston Celtics. De ‘Sixers’ vlogen er in de eerste ronde met 4-0 uit.

Onder leiding van Brown, die ook bondscoach van de Australische basketballers is, bereikte de ploeg uit Philadelphia drie jaar op rij de play-offs. De afgelopen twee seizoenen haalde het team daarin de tweede ronde, dit keer draaide de best-of-sevenserie tegen de Celtics uit op een teleurstelling.

“Helaas hebben we onze doelen dit jaar niet gehaald”, zei algemeen manager Elton Brand. “Ik denk dat we daarom een nieuwe richting moeten inslaan. We willen kunnen strijden om het kampioenschap in de NBA.”