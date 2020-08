Tennisser Murray verslaat Zverev in New York

Voor het eerst in ruim drie jaar heeft tennisser Andy Murray een tegenstander uit de top 10 van de wereld verslagen. In de tweede ronde van het ATP-toernooi van Cincinnati, dat vanwege het coronavirus in New York word gespeeld, was de 33-jarige Schot te sterk voor Alexander Zverev uit Duitsland: 6-3 3-6 7-5.

Murray heeft jaren vol blessureleed achter de rug. Zo moest de voormalig nummer 1 van de wereld een ingrijpende operatie aan zijn heup ondergaan. Hij is met een wildcard toegelaten tot het toernooi dat normaal gesproken in de aanloop naar de US Open in Cincinnati wordt gespeeld.

Murray klopte in de eerste ronde de Amerikaan Frances Tiafoe en versloeg maandagavond met Zverev de nummer 7 van de wereld. De laatste keer dat de Schot won van een speler uit de mondiale top 10, was in de kwartfinale van Roland Garros 2017 tegen Kei Nishikori.