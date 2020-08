Wielrenner Matthews wint Bretagne Classic

Wielrenner Michael Matthews van Sunweb heeft dinsdag de 84e Bretagne Classic gewonnen. De Australiër won de sprint na een rit over 247,8 kilometer, met start- en aankomstplaats in Plouay. Hij bleef de Sloveen Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) en de Fransman Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) voor.

Matthews volgt Sep Vanmarcke op. De coureur, die door Sunweb niet geselecteerd is voor de komende Ronde van Frankrijk, is de derde Australiër die de koers wint, na Simon Gerrans (2009) en Matthew Goss (2010).

Nils Eekhoff, ploeggenoot van de winnaar, eindigde als zevende. Ploegleider Sebastian Deckert prees de teamprestatie en vooral de “geweldige lead-out” van Eekhof, die hard doortrok in de slotkilometers en daarmee een gaatje sloeg voor zeven renners. “Nils en Michael communiceerden heel goed. Zo’n wedstrijd winnen is niet gemakkelijk. Hier kunnen ze echt trots op zijn.”

Matthews was blij met de overwinning in pas zijn tweede race sinds de coronapauze. “Na mijn val in Milaan – Sanremo was het mentaal heel zwaar. Ik wist dat ik goede vorm had. Om dan in mijn tweede race te winnen, is heel mooi. Luka Mezgec moest vroeg aangaan, waardoor ik kon wachten. Deze keer ging de sprint echt perfect.”