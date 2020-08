Zeeman ziet Tourtroef Roglic weer op topniveau

In het zoeken naar houvast na de wielerloze periode vanwege het coronavirus deed Merijn Zeeman een geruststellende constatering. “Er is een groep renners die er goed is uitgekomen, daar horen die van ons zeker bij”, vertelt de sportief directeur van Jumbo-Visma vier dagen voor de start van de Tour de France. Het wegvallen van Steven Kruijswijk na een val in het Critérium du Dauphiné is verwerkt. “Heel jammer, maar we hebben nog twee kanshebbers.”

Achter een van dat tweetal, de Sloveen Primoz Roglic, reed Zeeman dinsdag nog door de bergen rond Tignes. Het skioord in de Franse Alpen is al sinds begin juli de thuisbasis van de Tourploeg van het Nederlandse team. Tom Dumoulin, de andere kopman, was een dag eerder al vertrokken richting Nice. “Bij een hoogtestage heeft iedere renner zijn eigen plan. De ervaring met Primoz is dat hij het beste zo lang mogelijk op hoogte blijft.”

Zeeman zag de Sloveen de afgelopen dagen sterker worden. Ook Roglic was anderhalve week geleden in de Dauphiné onderuit gegaan, waarna hij de volgende dag niet meer in koers terugkeerde. Maar in tegenstelling tot Kruijswijk, die onder meer een breukje in zijn schouder opliep, kon hij zich blijven voorbereiden op de Tour. “Het lichaam krijgt een klap bij zo’n val, dat heeft impact. We hebben er alles aan gedaan dat hij zo snel mogelijk herstelt. Hij is weer op topniveau.”

De ontwikkelingen rond het coronavirus zorgen nog steeds voor onzekerheid. Nice, startplaats van de Tour, heeft het predicaat code oranje gekregen. Beter niet afreizen, luidt het advies dat niet geldt voor renners die al weken in een ‘bubbel’ doorbrengen om besmetting te voorkomen. Maar wat er gebeurt als een renner dagen besmet blijkt te hebben rondgereden in het peloton, weet niemand. “Ik weet in ieder geval dat wij er alles aan doen om besmetting te voorkomen. Dat wij alle regels naleven en niets aan het toeval overlaten”, aldus Zeeman.

Een voordeel: het in de winter bedachte Tourplan ging uit van een intensieve voorbereiding. Zeeman: “De Tourploeg moest een hecht geheel worden. Een hele uitdaging met, toen nog, drie kopmannen die voor elkaar door het vuur moeten gaan. Het groepsproces werd heel belangrijk en daar hebben we nu nog meer aan kunnen werken.”

Het langverwachte duel tussen drie kopmannen van Jumbo-Visma en Ineos komt er in ieder geval niet. Het Nederlandse team verloor Kruijswijk, Ineos houdt Chris Froome en Geraint Thomas aan de kant. “Thomas hadden we verwacht. Van Froome was het de vraag hoe veel tijd hij nodig heeft na zijn zware val van vorig jaar.” Ineos, met de laatste Tourwinnaar Egan Bernal, blijft desondanks de grote concurrent. “Nog steeds een supersterke ploeg, terwijl ik ook rekening houd met Pinot, Pogacar en Quintana.”

Veel zal er door de anderen gekeken worden naar Jumbo-Visma, de ploeg die de afgelopen weken zo veel successen boekte en dus nog altijd twee kanshebbers voor de eindzege heeft. Zeeman: “We zijn niet van plan de koers te gaan dragen, ook al wordt dat ons misschien opgedrongen. We hebben twee favorieten en tal van manieren om de koers aan te pakken. Helaas zonder Steven. Dan hadden we nog meer opties gehad.”