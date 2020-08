5 Procent geeft kaartje Formule 1-race Zandvoort terug

Slechts 5 procent van de mensen die een kaartje kochten voor de afgelaste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft zijn geld teruggevraagd. Dat zei directeur Robert van Overdijk bij de presentatie van de nieuwe titelsponsor van het vernieuwde circuit in de duinen.

“De mensen die de behoefte voelden hun kaartje in te leveren hebben hun geld teruggekregen. Die kaarten waren overigens in no time weer verkocht, dus we hebben een uitverkocht huis. Het geeft aan dat er nog steeds heel veel vertrouwen en enthousiasme is over de terugkeer van de Formule 1 in Nederland”, aldus Van Overdijk.

Wanneer die ruim 300.000 mensen de coureurs van de Formule 1 in actie kunnen zien, is nog niet bekend. De grand prix stond gepland op 1, 2 en 3 mei van dit jaar, maar het coronavirus dwong het circuit tot uitstel en later afgelasting voor dit jaar. “We staat in principe begin mei op de kalender voor de komende drie jaar. Ons doel is de race te houden met publiek. Dat staat recht overeind. Feit is dat het coronavirus er nog is en een race met 100.000 toeschouwers op dit moment niet mogelijk is. Hoe dat volgend jaar is, weet ik niet”, aldus Van Overdijk.

Het is wachten op een vaccin of geneesmiddel, zegt ook sportief directeur Jan Lammers. “We hopen mei volgend jaar een volledig evenement uit te rollen, maar dat is nu nog een na├»eve gedachte, dat snap ik ook. Wat we willen, is duidelijk en dat is een race met publiek. Wat we kunnen, dat moet blijken.”