Basketballers Bucks boycotten duel uit protest na politiegeweld

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben woensdag geweigerd om hun vijfde duel in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie te spelen tegen Orlando Magic. De spelers willen hiermee protesteren tegen het politiegeweld tegen een zwarte man in Kenosha in de staat Wisconsin.

De Bucks weigerden om de basketbalarena te betreden en bleven in de kleedkamer. “We zijn de moorden en het onrecht zat”, verklaarde Bucks-speler George Hill het besluit om niet te spelen. De spelers van Orlando Magic stonden ondertussen klaar.

De boycot van de spelers is een reactie op het incident waarin politieagenten de zwarte man James Blake in de rug schoten. Na dat incident zijn er in de stad sinds zondag protesten en ongeregeldheden uitgebroken, waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag twee doden vielen.

Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin. De Bucks leidden in de best-of-seven-serie in de play-offs met 3-1 tegen Magic.