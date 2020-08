Deceuninck – Quick-Step zonder Stybar naar Tour

Zdenek Stybar start niet in de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Nice begint. Deceuninck – Quick-Step heeft de Tsjech teruggetrokken wegens een blessure aan een knie. Rémi Cavagna is aangewezen als vervanger.

De Fransman Julian Alaphilippe en de Ier Sam Bennett zijn de voornaamste renners van de Belgische wielerploeg voor de komende Tour de France. Alaphilippe was vorig jaar een van de grote smaakmakers met twee etappezeges en hij droeg veertien dagen de gele trui. Bennett is kanshebber in de sprintetappes.